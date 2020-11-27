Kulüplere 200 milyon TL'lik müjde!

TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi sonrası çözülmüştü. Kulüplerin hesabına bugun 200 milyon TL lik ödeme yapıldı.

27 Kasım 2020 Cuma - 16:52 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 16:57
İLGİLİ HABERLER
Kasımpaşa'da sular durulmuyor! Bir istifa daha Galatasaray'dan seçim açıklaması! Derbi öncesi Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Galatasaray'ın Ç.Rizespor kadrosu belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş arasında süren ödeme krizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi sonrası çözülmüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, anlaşmayı "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim'' ifadeleriyle açıklamıştı.

Kulüplerin yıllık 3 milyar TL’lik isteğine karşın beIN Sports 2.35 milyar TL’de ısrarlıydı. Sonrasında yapılan görüşmelerin ardından taraftar orta yolu buldu ve yayın krizi aşılmış oldu.

Kulüplerin hesabına bugün itibariyle 200 milyon TL'lik ödeme yapıldı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: TFF Süper Lig kulüplere destek
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ozan Kabak için 4 Avrupa devi sıraya girdi! İki Premier Lig bir İtalyan kulübü var Ozan Kabak için 4 Avrupa devi sıraya girdi! İki Premier Lig bir İtalyan kulübü var
Tecrübeli teknik adam açıkladı! Lille'e bir Türk dahaTecrübeli teknik adam açıkladı! Lille'e bir Türk daha Sadece Arjantin değil tüm dünya ayağa kalktı! Maradona'nın tabutuna...Sadece Arjantin değil tüm dünya ayağa kalktı! Maradona'nın tabutuna... Fenerbahçe'ye büyük piyango! 10 milyon euro...Fenerbahçe'ye büyük piyango! 10 milyon euro...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.