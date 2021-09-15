Kuntz'dan sonra Gattuso iddiası

Stefan Kuntz'u İstanbul'a getiren TFF, İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso'yu da gündemine aldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba - 15:38
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A Milli Takım 'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Gennaro Gattuso ve Ralf Rangnick isimlerinin de gündeme geldi ancak Stefan Kuntz'da karar kılındı. Şenol Güneş'in sözleşme feshinin ardından Stefan Kuntz ile resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
 
Gattuso gündeme geldi!
 
Şenol Güneş sonrası TFF'nin gündemine İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso gündeme geldi. Gennaro Gattuso gündeme gelmekle kaldı ve teklif yapılmadı.
 
Resmi sözleşme için gelecek
 
Löv ve Klinsmann isimleri konuşulsa da yeni Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un tercihi Stefan Kuntz oldu. TFF yönetimi Kunt ile her konuda anlaştı ve önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet etti.
 
Bir yardımcısı Türk olacak!
 
Stefan Kuntz'un yardımcılarından biri Türk olacak. Tayfun Korkut, Tayfur Havutçu, Mustafa Doğan ve Kenan Koçak'tan birinin Kunt'un yeni yardımcılarından biri olması bekleniyor.

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Etiketler: gattuso tff
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