Kuntz her yolu deniyor! Milli yıldızlarla birebir görüşme

Kritik Norveç maçı öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yıldız futbolcularla tek tek ilgilendiği ortaya çıktı.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 9:49
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A Milli Takım’ın başında ilk sınavına cuma günü Norveç karşısında çıkacak olan Teknik Direktör Stefan Kuntz’un, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan hemen sonra kadrodaki birçok oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.
 
Ay-yıldızlıların çok sayıda karşılaşmasını izleyen ve eski analiz ekibinden detaylı bilgiler alan Kuntz’un, Almanya’dan tanıdığı Hakan Çalhanoğlu’nun da aralarında yer aldığı bazı oyuncularla doğrudan temas kurduğu öğrenildi.
 
Alman çalıştırıcının, ay-yıldızlı ekibin deneyimli oyuncularıyla yaptığı bu görüşmelerde teknik anlamda değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi. Kuntz’un milli oyuncularla yeni döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Ay-yıldızlı oyuncuların görüşmelerde son olarak Hollanda’ya 6-1 mağlup oldukları maçta mental anlamda yaşanan sıkıntılarla ilgili Stefan Kuntz’a kişisel düşüncelerini aktardığı da ifade edildi.
 
Doğrudan iletişim
 
A Milli Takımı, Norveç karşılaşmasıyla birlikte yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yaparken takımdaki problemlere çözüm bulmaya gayret eden Alman hocanın, oyuncularına çeşitli sorular yönelttiği belirtildi.
 
Ay-yıldızlı ekibin en deneyimli isimlerinin yapılan görüşmelerde Hollanda deplasmanında alınan 6-1’lik ağır yenilgiyle ilgili kişisel görüşlerini Stefan Kuntz’la paylaştıkları ileri sürüldü.
 
Alman hocanın, Riva’da gerçekleşen kampta oyuncularıyla yüz yüze görüşmeler yaptığı ve doğrudan iletişime büyük önem verdiği aktarıldı. Kuntz’un bu toplantılarda çözüm odaklı olarak oyuncuların görüşlerini dinlediği belirlendi. (Skorer)

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Etiketler: kuntz türkiye milli takımı
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