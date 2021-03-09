Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!

20. kez düzenlenen organizasyonda VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek 7. kez mutlu sona ulaştı.

AA 09 Mart 2021 Salı - 20:46 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 20:52
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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde  Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
 
Maça iyi başlayan ve skoru 4-0 yapan VakıfBank, etkili hücumlarıyla  farkı 6 sayıya (9-3) kadar çıkardı. Teknik molayı 12-5 önde geçen  sarı-siyahlılar, Zehra Güneş ve Meliha İsmailoğlu'nun beşer sayı ürettiği seti  25-18 almasını bildi.
 
İkinci sette tempoyu düşürmeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in  etkili oyunuyla rakibine büyük bir üstünlük kurarak teknik molayı 12-3 önde  geçti. Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen sarı-siyahlılar, bu seti de 25-19  alarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
 
Dengeli başlayan üçüncü sette 10-10 beraberliğin ardından VakıfBank  yakaladığı seriyle skoru 16-10 yaptı. Turuncu-beyazlı takımın farkı bir sayıya  kadar (22-21) indirdiği son bölümde Haak ile üst üste sayılar üreten VakıfBank,  seti 25-22 aldı.
 
Karşılaşmayı 3-0 kazanan VakıfBank, 2021 AXA Sigorta Kadınlar Kupa  Voley'in sahibi oldu.
 
20. kupa VakıfBank'ın
 
Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak  organize edilen 2003-2004'ten itibaren 5 sezon yapılmayan organizasyon,  2008-2009'dan bu yana 2015-2016 sezonu hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak  düzenlendi.
 
Bu sene 20. kez düzenlenen organizasyonda VakıfBank, 7. kez mutlu sona  ulaştı.
 
VakıfBank, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2012-13, 2013-14 ve 2017-18  sezonlarından sonra kupaya bir kez daha uzandı.
 

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Etiketler: VakıfBank Eczacıbaşı VitrA Kupa Voley Voleybol
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