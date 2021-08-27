Kura yorumu! "DNA'larında her zaman..."

Galatasaray'ın transfer stratejisini de değerlendiren Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.