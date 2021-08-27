Kura yorumu! "DNA'larında her zaman..."

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubuna düşen Galatasaray için Bikem Kanık "DNA'larında her zaman burada yarışmaya alışık olan bir camiayız" dedi.

27 Ağustos 2021 Cuma - 14:19
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.
 
Kurayı da değerlendiren Kanık, "Güzel bir kura oldu. DNA'larında her zaman burada yarışmaya alışık olan bir camiayız. Dün gece oynatamadığımız oyuncularımızın, takıma katılımıyla daha farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu. 
 
Galatasaray'ın transfer stratejisini de değerlendiren Kanık, "Biz yeni ve başarıya aç oyunculardan oluşan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu stratejimizde bir değişiklik olmayacak. Galatasaray'ın geleceğini garantiye almak için bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.

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Etiketler: galatasaray uefa
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