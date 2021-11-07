Kuyt ve Sneijder'e büyük şok! İllegal...

Dirk Kuyt ve Wesley Sneijder illegal bahis şirketiyle çalışma sebebiyle yapılan soruşturmalarda ifadeleri alındı.

07 Kasım 2021 Pazar - 9:26
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Ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray 'da forma giymiş olan Hollandalı futbolcular Dirk Kuyt ve Wesley Sneijder'in bir illegal bahis soruşturmasında ifadeleri alındığı iddia edildi.
 
Hollanda basını AD ve Telegraaf’da çıkan haberlere göre Kuyt ve Sneijder’in illegal bahis davası nedeniyle ifadeleri alındı.
 
Bazı tapelere göre Kuyt’ın bir bahis sitesinde günde 25 bin Euro bahis oynadığı iddia edilirken Sneijder'in ise bahislerden kaynaklı borçları nedeniyle tehditlere maruz kaldığı ileri sürüldü.
 
İddialara göre Sneijder bahis oynadığını ve borcunun olduğunu reddederken, Kuyt ise bahis oynadığı itirafında bulundu ancak profesyonel kariyeri bittiğinde bunu yaptığını söyledi. (Fanatik)

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Etiketler: sneijder kuyt
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