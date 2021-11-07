Kuyt ve Sneijder'e büyük şok! İllegal...

Hollanda basını AD ve Telegraaf’da çıkan haberlere göre Kuyt ve Sneijder’in illegal bahis davası nedeniyle ifadeleri alındı.

Bazı tapelere göre Kuyt’ın bir bahis sitesinde günde 25 bin Euro bahis oynadığı iddia edilirken Sneijder'in ise bahislerden kaynaklı borçları nedeniyle tehditlere maruz kaldığı ileri sürüldü.