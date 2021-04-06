Kyrie Irving'den 40 sayı 7 asist!

NBA'de Brooklyn Nets, Kyrie Irving'in 40 sayı 7 asistlik katkısıyla kazandı.

06 Nisan 2021 Salı - 11:30
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk ettiği New York Knicks'i 114-112 mağlup eden Brooklyn Nets, Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.
 
NBA'e 7 maçla devam edildi. Çekişmeli maçta New York Knicks'i yenerek sezonun 35. galibiyetine ulaşan Brooklyn Nets, maç sırasında kötü bir olay da yaşadı. Sakatlıktan dönen takımın yıldızlarından James Harden, sahada sadece 4 dakika kaldıktan sonra sakatlığının nüksetmesiyle yeniden oyundan çıkmak zorunda kaldı.
 
Nets'e galibiyeti getiren oyuncular, 40 sayı ve 7 asistle Kyrie Irving, 23 sayıyla Jeff Green, 16 sayı ve 8 ribauntla Joe Harris, 12 sayıyla Alize Johnson oldu.
 
Bu sezon 26. kez kaybeden Knicks'te RJ Barrett 22, Reggie Bullock 21 sayıyla takımın en skorer oyuncuları olurken, Julius Randle 19 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı.
 
Mavericks, lider Utah Jazz'i yendi
 
Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'i yıldız oyuncusu Luka Doncic'in iyi performansının yardımıyla 111-103 yendi.
 
Sezonun 28. galibiyetini elde eden Mavericks'te Doncic 31 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Dorian Finney-Smith 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Jalen Brunson 20 sayı ve 4 ribaunt, Josh Richardson 17, Tim Hardaway ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. 
 
Bu sezon 12. kez kaybeden Batı Konferansı lideri Jazz'de Mike Conley 28 sayı ve 7 asist, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson ve Bojan Bogdanovic 16'şar sayı, Rudy Gobert 14 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı.
 
Sonuçlar
 
Brooklyn Nets-New York Knicks: 114-112
 
Toronto Raptors-Washington Wizards: 103-101
 
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103
 
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 116-106
 
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-132
 
San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-125
 
Houston Rockets-Phoenix Suns: 130-133

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Etiketler: Kyrie Irving nba
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