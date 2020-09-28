La Liga'da 2 maç haftası tek haftada D-Smart'ta!

LaLiga’da bu hafta 2 maç haftası oynanacak.

28 Eylül 2020 Pazartesi - 15:16
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LaLiga’da bu hafta 2 maç haftası oynanacak. 
 
4. Hafta maçları Salı, Çarşamba, Perşembe günleri oynanırken, 5. Hafta maçları Cumartesi, Pazar oynanacak. 
Perşembe saat 20.00’deki Athletic Bilbao – Cadiz maçını sadece youtube’den naklen yayınlayacağız. Granada Avrupa Ligi maçı oynayacağı için hafta içi LaLiga’da 9 maç var, hafta sonu ise 10 maçı da naklen yayınlayacağız.  
Ayrıca Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı  RANGERS – GALATASARAY  maçı canlı olarak yayınlanacaktır.
 
LALIGA 4. HAFTA
YARIN 
20.00 SOCIEDAD – VALENCIA – SPOR SMART
22.30 GETAFE – REAL BETIS – SPOR SMART
 
ÇARŞAMBA 
20.00 HUESCA – ATLETICO MADRID – SPOR SMART
20.00 VILLARREAL – ALAVES – 82. KANAL
22.30 REAL MADRID – VALLADOLID – SPOR SMART
22.30 EIBAR – ELCHE – 82. KANAL
 
PERŞEMBE
21.00 MAÇ BAŞLIYOR – CANLI – SPOR SMART
21.45 UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI ( RANGERS – GALATASARAY ) – CANLI – SPOR SMART
23.45 MAÇIN ARDINDAN – SPOR SMART
20.00 LALIGA -  SEVILLA – LEVANTE – 82. KANAL
20.00 LALIGA - A. BILBAO – CADIZ – CANLI – SADECE D-SMART YOUTUBE KANALINDA
22.30 LALIGA - CELTA VIGO – BARCELONA – 82. KANAL
 
LALIGA 5. HAFTA
CUMARTESİ
14.00 VALLADOLID – EIBAR – SPOR SMART
17.00 ATLETICO MADRID – VILLARREAL – SPOR SMART + YOUTUBE
19.30 SOCIEDAD – GETAFE – SPOR SMART 
19.30 ELCHE – HUESCA – 82. KANAL
22.00 VALENCIA – BETIS – SPOR SMART
 
PAZAR
13.00 OSASUNA – CELTA VIGO – SPOR SMART
15.00 ALAVES – BILBAO – SPOR SMART
17.00 LEVANTE – REAL MADRID – SPOR SMART
19.30 CADIZ – GRANADA – SPOR SMART
22.00 BARCELONA – SEVILLA – SPOR SMART
 
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan,Smart TV’den izleyebilmek için DSMART GO’ ya ayrıca da  abone olabilirsiniz.Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.
 

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Etiketler: La Liga D-Smart'ta maç
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