La Liga'da 2 maç haftası tek haftada D-Smart'ta!

28 Eylül 2020 Pazartesi - 15:16
LaLiga’da bu hafta 2 maç haftası oynanacak.
4. Hafta maçları Salı, Çarşamba, Perşembe günleri oynanırken, 5. Hafta maçları Cumartesi, Pazar oynanacak.
Perşembe saat 20.00’deki Athletic Bilbao
– Cadiz maçını sadece youtube
’den naklen yayınlayacağız. Granada Avrupa
Ligi maçı oynayacağı için hafta içi LaLiga’da 9 maç var, hafta sonu ise 10 maçı da naklen yayınlayacağız.
Ayrıca Perşembe akşamı UEFA
Avrupa Ligi Play Off maçı RANGERS – GALATASARAY
maçı canlı olarak yayınlanacaktır.
LALIGA 4. HAFTA
YARIN
20.00 SOCIEDAD – VALENCIA – SPOR
SMART
22.30 GETAFE – REAL BETIS – SPOR SMART
ÇARŞAMBA
20.00 HUESCA – ATLETICO MADRID – SPOR SMART
20.00 VILLARREAL – ALAVES – 82. KANAL
22.30 REAL MADRID – VALLADOLID – SPOR SMART
22.30 EIBAR – ELCHE – 82. KANAL
PERŞEMBE
21.00 MAÇ BAŞLIYOR – CANLI – SPOR SMART
21.45 UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI ( RANGERS – GALATASARAY ) – CANLI – SPOR SMART
23.45 MAÇIN ARDINDAN – SPOR SMART
20.00 LALIGA - SEVILLA – LEVANTE – 82. KANAL
20.00 LALIGA - A. BILBAO – CADIZ – CANLI – SADECE D-SMART
YOUTUBE KANALINDA
22.30 LALIGA - CELTA VIGO – BARCELONA
– 82. KANAL
LALIGA 5. HAFTA
CUMARTESİ
14.00 VALLADOLID – EIBAR – SPOR SMART
17.00 ATLETICO MADRID – VILLARREAL – SPOR SMART + YOUTUBE
19.30 SOCIEDAD – GETAFE – SPOR SMART
19.30 ELCHE – HUESCA – 82. KANAL
22.00 VALENCIA – BETIS – SPOR SMART
PAZAR
13.00 OSASUNA – CELTA VIGO – SPOR SMART
15.00 ALAVES – BILBAO – SPOR SMART
17.00 LEVANTE – REAL MADRID – SPOR SMART
19.30 CADIZ – GRANADA – SPOR SMART
22.00 BARCELONA – SEVILLA – SPOR SMART
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