Larin giderse alternatifi hazır!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da etkili olabilmek için alternatifli bir kadro oluşturmayı planlayan yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda hem belirlenen isimler hem de önerilen futbolcuları değerlendirip arasından seçilen oyuncular için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Bruma ’yı da radarında tutuyor. Temsilcisi aracılığıyla kulübe teklif edilen 26 yaşındaki PSV’li oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın’la yapılacak görüşmenin ardından harekete geçilecek.

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