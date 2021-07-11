Larin giderse alternatifi hazır!

Cyle Larin'i yüksek bir bonservisle göndermeyi planlayan Beşiktaş Bruma'ya siyah beyazlı formayı giydirecek.

11 Temmuz 2021 Pazar - 11:38
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da etkili olabilmek için alternatifli bir kadro oluşturmayı planlayan yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.
 
Bu doğrultuda hem belirlenen isimler hem de önerilen futbolcuları değerlendirip arasından seçilen oyuncular için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Bruma’yı da radarında tutuyor. Temsilcisi aracılığıyla kulübe teklif edilen 26 yaşındaki PSV’li oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın’la yapılacak görüşmenin ardından harekete geçilecek.
 
Larin gönderilebilir
 
Daha önce Galatasaray forması da giyen başarılı oyuncuya teknik ekipten onay çıkarsa kiralama teklifinde bulunulacak. Türkiye’ye geri dönmeye sıcak bakan Portekizli futbolcuyla, anlaşılması halinde Cyle Larin’in satışına onay çıkma durumu bulunuyor.

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Etiketler: bruma beşiktaş larin
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