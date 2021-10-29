Larin için Everton, Tottenham ve West Ham...

BJK KAPTIRMAKTAN KORKUYOR

ARADAKİ FARK 750 BİN EURO

Siyah-Beyazlılar'ın Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da Larin'e yeni sözleşme önerdiklerini söylemiş ve "Avrupa'da kulüplerin durumları ortada. Buradan daha iyi bir teklif bulacağını sanmıyorum" açıklamasını yapmıştı. Kanadalı golcü, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro talep ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim ise 26 yaşındaki futbolcuya 1 milyon 750 bin euro önerdi. Aradaki fark 750 bin euro. Larin ise şu anda Beşiktaş'tan 1.6 milyon euro yıllık ücret alıyor. Taraflar ocak ayının başına kadar anlaşamazsa Cyle Larin, sezon sonunda Beşiktaş'tan büyük olasılıkla ayrılacak.