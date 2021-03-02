Larin için sıraya girdiler! 2 talip daha

Fransız kulüplerinin göz hapsinde olan Larin için West Ham'ın 10 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

02 Mart 2021 Salı - 9:45
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Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en büyük silahlarından Cyle Larin, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmuş durumda. Çıktığı 29 resmi maçta 16 gol atıp 3 de asist yaparak kariyer sıçraması yapan 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde bambaşka bir çehreye büründü.
 
İleri uçta tek santrfor oynamak yerine sol kenarda kanat-forvet olarak görev yapan Larin, golleriyle takımına lig ve kupada hayat verdi.
 
ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR
 
Ara transfer döneminde Kanadalı yıldız için kulübe bazı önemli teklifler gelirken bunlardan ikisinin İngiliz ekipleri West Bromwich Albion ve West Ham United'dan olduğu belirtildi. Şampiyonluk yaşadıktan sonra Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Cyle Larin'e karşılık West Ham'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği kaydedildi.
 
Premier Lig ekibinin yeniden Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken oyuncu için Beşiktaş yönetiminin 15 milyon Euro bedel biçtiği öğrenildi.

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Etiketler: west ham larin beşiktaş
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