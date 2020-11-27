Larin piyangosu! 8 milyon euro...

Hollanda devi PSV'nin Cyle Larin için 8 milyon euro'luk teklif hazırladığı iddia edildi.

27 Kasım 2020 Cuma - 9:34
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Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven'dan sonra Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Rennes de Kanadalı yıldız golcü Cyle Larin'in peşine düştü.
 
Hollanda devi PSV Eindhoven'ın devre arasında Beşiktaş'a 8 milyon Euro'luk teklif yapacağı iddia ediliyor.
 
4'TE 4 YAPTI
 
Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen başarılı forvetin, dönüşü muhteşem oldu. İlk golünü Antalya filelerine gönderen Larin; iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı.
 
Denizlispor, Yeni Malatya ve G.Antep'i avlayan Kanadalı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı
 
Süper Lig'de 8 maçta 5 gole ulaşan 25 yaşındaki Larin, PAOK maçında takımının tek golünü atmıştı. Kanadalı forvet, toplam 26 maçta 7 gol attığı 2018-19 sezonundaki performansını şimdiden yakalamaya çok yaklaştı.
 

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Etiketler: larin beşiktaş psv
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