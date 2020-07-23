Lazio - Cagliari karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

LAZIO - CAGLIARI

Son 4 maça girerken büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek olan Lazio'da gündem, Ciro Immobile'in gol krallığı! Immobile, Cristiano Ronaldo ile birlikte son 4 maç öncesi 30 golde ve son 5 maçta hem takım kazanamadı hem de kendisi sadece 1 gol attığı için Portekizli yıldız ona yetişti.Pandemi arasından dönmek Lazio'ya hiç yaramadı ve TD Simone Inzaghi'nin Luis Alberto, Jony, Marusic, Correa, Lulic, Leiva, Radu diye uzayıp giden bir sakat listesi mevcut... "Sakat oyuncumuz çok ama Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmadan ilerlemeliyiz. Takımın başında 200. maçıma çıkacağım için heyecanlıyım..." açıklamasında bulundu.

Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Cagliari, Walter Zenga yönetiminde yine de yenilmesi zor bir takım görüntüsü sergiledi. 10 kişi Sassuolo'dan puan aldı, 10 kişi Atalanta'ya direndi. Lazio karşısında stoper Andrea Carboni cezası, Radja Nainggolan ve Luca Pellegrini ise cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Ligde herhangi bir iddiaları yok, Lazio deplasmanına çıktıkları son 8 maçta galibiyetleri de yok...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio'nun evinde oynadığı son 15 lig maçının 12'si "2.5 ÜST" bitti.

- Cagliari ligdeki son 6 maçını kazanamadı! (4 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 4 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lazio Kazanır" oldu!%34'lük kesim Ciro Immobile artısıyla ev sahibine güveniyor...%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Lazio, Juventus karşısında kaybetmesine rağmen oyun anlamında kötü değildi. Savic, İmmobile ve Cataldi, takım uyumunda ön plana çıkan ve sorumluluk alan isimler. Juventus karşısında yine ayakta kalan isimler onlar oldu. Cagliari’de başkent deplasmanında Nainggolan, Pelllegrini ve Carboni gibi isimler yok. Zaten iddiasız ve sezonun sonunu bekleyen bir görüntüleri var. Lazio galibiyeti, günün değerli seçimlerinden biri.