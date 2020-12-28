Lazio'dan Vedat Muriç değil 'Yeni Skrtel' geliyor

Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen Slovak stoper Vavro ile ilgileniyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 9:28
İLGİLİ HABERLER
Ali Koç'tan Samandıra çıkarması Anadolu Efes 85-72 Fenerbahçe Beko Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Sinirlendi protokolün camına atkı fırlattı Nazım'ın golünü göremedi İdeal 11'ini yakalayamadı! En az 5 eksik

Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi. Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan Denis Vavro'nun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildiği öğrenildi.
 
10 MİLYON EURO ÖDENDİ
 
Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon euro'ya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.
 
 
Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: vavro fenerbahçe lazio
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray ile Başakşehir arasında tarihi takas! Süper Lig sallanacak Galatasaray ile Başakşehir arasında tarihi takas! Süper Lig sallanacak
Sörloth ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Almanların efsanesi açıkladıSörloth ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Almanların efsanesi açıkladı İşte Belhanda'nın Galatasaray'dan istediği para! Yönetim soğuk Fatih Terim ise...İşte Belhanda'nın Galatasaray'dan istediği para! Yönetim soğuk Fatih Terim ise... Fenerbahçe'de koronaya yakalanan 3 futbolcu deşifre olduFenerbahçe'de koronaya yakalanan 3 futbolcu deşifre oldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.