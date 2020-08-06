Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi! İşte teklif edilen rakam

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi. Lazio'nun Vedat Muriqi için yaptığı resmi teklif de ortaya çıktı.

06 Ağustos 2020 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 11:34
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi.
 
TOPLAM 18 MİLYON EURO
 
Dün İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Fenerbahçeli yöneticilerle buluşup masaya oturdu. A Spor'un haberine göre; İtalyanların masaya koyduğu ilk teklif 15+3 milyon euro.
 
TRT Spor'da yer alan habere göre ise 15 milyon euroluk ilk teklif reddedildi. Lazio'nun dışında Fiorentina'nın da Vedat Muriqi için ısrarcı olduğu belirtiliyor.
 
 
 
 
HARCAMA LİMİTİ SONRASI SATIŞ YAKIN
 
TFF'nin Fenerbahçe için belirlediği harcama limiti sonrası sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin satışına artık kesin gözüyle bakılıyor.
 
Transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin rakamı yükselterek orta yolu bulma amacında olduğu ifade edildi.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Vedat Muriqi Lazio transfer haberleri
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