Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi! İşte teklif edilen rakam

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio , Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için İstanbul 'a geldi.

TOPLAM 18 MİLYON EURO

Dün İstanbul'a gelen İtalya n yetkililer, Fenerbahçeli yöneticilerle buluşup masaya oturdu. A Spor 'un haberine göre; İtalyanların masaya koyduğu ilk teklif 15+3 milyon euro.

TRT Spor'da yer alan habere göre ise 15 milyon euroluk ilk teklif reddedildi. Lazio'nun dışında Fiorentina'nın da Vedat Muriqi için ısrarcı olduğu belirtiliyor.

HARCAMA LİMİTİ SONRASI SATIŞ YAKIN

TFF'nin Fenerbahçe için belirlediği harcama limiti sonrası sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin satışına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken Fenerbahçe'nin rakamı yükselterek orta yolu bulma amacında olduğu ifade edildi.