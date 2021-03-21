LeBron James en az 1 ay yok!

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, Atlanta Hawks ile oynanan maçta ayak bileğinden sakatlandı.

21 Mart 2021 Pazar - 10:30
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NBA'de şampiyonluğun önemli favorilerinden olann Los Angeles Lakers, LeBron James'in sakatlığıyla sarsıldı. Bir süredir Anthony Davis'ten de yoksun olan Lakers, dün gece Atlanta Hawks ile oynanan maçta LeBron James'in sakatlık şokunu yaşadı. Bileğinin üst tarafında burkulma yaşayan LeBron James, oyuna devam edemedi. Yıldız basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil fakat benzeri sakatlıkların tedavi süresinin 4-6 hafta arası olduğu belirtiliyor.
 
LeBron James'in sakatlığı nedeniyle sadece 11 dakika forma giydiği maçı Atlanta Hawks 99-94'lük skorla kazanmayı başardı.

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Etiketler: lebron nba
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