Lebron James şov yaptı! 37 sayı, 8 ribaunt, 6 asist

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 116-105 yendi.

19 Mart 2021 Cuma - 11:09
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezonun 28. galibiyetini, Hornets'ı 11 sayı farkla yenerek alan Lakers'ta LeBron James, üstün performansıyla takımını taşıdı.
 
Üst üste 4. kez kazanan Lakers'ta 36 yaşındaki James, 37 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Dennis Schroder 22 sayı, 7 asist, Talen Horton-Tucker ile Kyle Kuzma da 12'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
 
Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 20'de eşitlenen Hornets'ta LaMelo Ball 26 sayı, 7 asist, 5 ribauntla takımının en skorer oyuncusu olurken, Terry Rozier 20 sayı, 5 ribaunt, P.J. Washington 18 sayı, 8 ribaunt, 4 blok üretti.
 
Çaylak Edwards, kariyer rekoru kırdı
 
Minnesota Timberwolves, çaylak oyuncusu Anthony Edwards'ın yardımıyla deplasmanda Phoenix Suns'ı 123-119 mağlup etti.
 
Bu sezon 10. kez kazanan Timberwolves'ta Edwards, 42 sayıyla kendisinin ve kulübünün çaylak sezon kariyer rekorunu kırdı.
 
İlk sezonunda 40 sayı barajını aşan Blake Griffin ve LeBron James'tan sonra 3. oyuncu konumuna gelen 19 yaşındaki Edwards, karşılaşmadaki performansına 7 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma da ekledi.
 
Karl-Anthony Towns 41 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle galibiyette önemli pay sahibi diğer oyuncu oldu.
 
Bu sezon 13. kez kaybeden 26 galibiyetli Suns'ta Devin Booker 35 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Chris Paul 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma, Mikal Bridges da 17 sayı, 8 asist, 5 ribaunt kaydetti.
 
Sonuçlar
 
Washington Wizards-Utah Jazz: 131-122
 
Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 116-93
 
New York Knicks-Orlando Magic: 94-93
 
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 119-123
 
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 101-93
 
Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 116-105

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Etiketler: nba lebron james
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