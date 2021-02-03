Lecce açıkladı! 'Güven Yalçın transferi...'

İtalyan takımlarından Lecce'nin transferden sorumlu yöneticisi Pantaleo Corvino, Güven Yalçın hakkında açıklamalarda bulundu.

03 Şubat 2021 Çarşamba - 14:57
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İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'de transferden sorumlu yönetici Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Güven Yalçın için konuştu.
 
Sporx'in haberine göre Transferin ilk aşamada imkansız göründüğünü kaydeden Corvino, "Bu fikir başta neredeyse imkansız göründü. Ancak adım adım ilerledik ve sonunda transferi bitirmeyi başardık. Güven Yalçın, özellikleriyle hücumdaki eksiklerimizi tamamlayacak ve teknik direktörümüzün isteklerini de karşılamış olacak" dedi.
 
GÜVEN YALÇIN'IN SATIN ALMA OPSİYONU
 
Beşiktaş, Güven Yalçın'ı İtalyan ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. 22 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.

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Etiketler: güven yalçın
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