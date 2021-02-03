Lecce açıkladı! 'Güven Yalçın transferi...'

İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'de transferden sorumlu yönetici Pantaleo Corvino, Beşiktaş 'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Güven Yalçın için konuştu.

Sporx'in haberine göre Transferin ilk aşamada imkansız göründüğünü kaydeden Corvino, "Bu fikir başta neredeyse imkansız göründü. Ancak adım adım ilerledik ve sonunda transferi bitirmeyi başardık. Güven Yalçın, özellikleriyle hücumdaki eksiklerimizi tamamlayacak ve teknik direktörümüzün isteklerini de karşılamış olacak" dedi.

GÜVEN YALÇIN'IN SATIN ALMA OPSİYONU