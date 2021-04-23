Lecce'den flaş Güven Yalçın kararı!

Devre arasında Beşiktaş'tan Lecce'ye kiralık olarak giden Güven Yalçın geri dönüyor.

23 Nisan 2021 Cuma - 9:16
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde tutunamadı.
 
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın sezon sonunda dönüyor. İtalya Serie B ekibi, 5 milyon euro satın almak opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.
 
Lecce'de yedi karşılaşmaya çıkan ve hepsine oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.
 
'BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ
 
Güven, İtalya'daki ilk röportajında, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadelerini kullanmıştı.

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Etiketler: güven yalçın lecce
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