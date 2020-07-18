Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig’de

Championship'te 45. haftanın açılış maçında 2. sıradaki West Bromwich Albion, 20. sıradaki Huddersfield deplasmanından puansız dönünce Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United kalan iki maçını oynamadan Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. 16 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Leeds United, 190 milyon pound ayak bastı parası alacak.

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 9:27 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 9:28
İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'in rakibinden UEFA’ya seyircili maç başvurusu! Beşiktaş, Edwin Gyasi transferini bitirdi Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüştü Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den talip Ömer Bayram'dan 'maaş' açıklaması

İngiltere Championship’te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig’e yükselmeyi garantiledi. Championship’te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion’un deplasmanda Huddersfield Town’a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.
 
16 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Leeds United, 190 milyon pound ayak bastı parası alacak.
 
Son iki haftasına gelinen Championship’te Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.
 
İngiltere 1. Futbol Ligi’nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig’de mücadele etmişti.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe alacak, Acun Ilıcalı kiralayacak! Fenerbahçe alacak, Acun Ilıcalı kiralayacak!
Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a geliyor! Sert açıklama...Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a geliyor! Sert açıklama... "Birlikte iyi bir tandem oluşturduk" Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Serbest kal, bize gel...Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! Serbest kal, bize gel...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.