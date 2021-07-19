Leicester City'den Ozan Kabak bombası

Schalke'nin satış listesine koyduğu Ozan Kabak için Çağlar'ın takımı Leicester City devreye girdi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 7:48
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Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiltere'de geçirdiği yarım sezonun ardından Almanya'ya geri döndü. Schalke 04'ten ayrılması beklenen oyuncu için Bundesliga, Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig'den talipler artıyor. Son olarak, tıpkı Ozan gibi Türk stoper Çağlar Söyüncü'ye kadroda yer veren Leicester City genç oyuncuyu takibe aldı.

 
Schalke 04'e ilk teklif yapıldı
 
İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Ozan Kabak transferinde Leicester City'nin ilk olarak 8 milyon Sterlin civarında bir teklif yaptığını yazdı. Yaklaşık 9.5 milyon Euro'ya tekabül eden bu rakamı Schalke 04 yönetimi değerlendirmeye aldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Ozan Kabak tekrar İngiltere'ye dönüp Çağlar Söyüncü'yle aynı formayı terletecek.
 
Geçtiğimiz yılın 6 ayını Bundesliga'da, 6 ayını Premier Lig'de geçiren Ozan Kabak; Liverpool ve Schalke formalarıyla totalde 27 maça çıkarken gol veya asist yapamadı. 25 milyon Euro değerindeki Ozan, 2 yıl önce Schalke'ye 15 milyon Euro'ya mal olmuş; Stuttgart'a 4 milyon Euro kazandırmıştı.

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Etiketler: ozan kabak leicester city
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