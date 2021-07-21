Leicester City'den sonra Ozan Kabak'a 2 talip daha

Schalke'nin satış listesine koyduğu Ozan Kabak için Leciester'dan sonra Renne ve Nice de devreye girdi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:48
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Geçen sezonun ikinci yarısında Schalke 04'ten kiralık olarak Liverpool'a giden ve lig bitimiyle Alman ekibine dönen Ozan Kabak için ayrılık çanları çalıyor.
 
Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile ismi anılan 21 yaşındaki stopere, Fransa Ligue 1'den de iki talip çıktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Ozan için Rennes ve Nice yoğun çaba harcıyor.
 
Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Schalke, genç oyuncuya geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

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Etiketler: ozan kabak nice rennes
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