Leicester City - Manchester City maçı Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Geçtiğimiz sezonun FA Cup şampiyonu Leicester City ile Premier Lig şampiyonu Manchester City, Wembley'de Community Shield maçında kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere'de futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:48
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Geçen sezon Federasyon Kupası'nda (FA Cup) zafere ulaşan Leicester City, kadrosuna 3 önemli takviye yaptı. Sol beke bonservis ödemeden Ryan Bertrand çektiler. Hücuma 30 milyon euroluk Patson Daka harcaması yaptılar. Orta alanı Lille'den Boubakary Soumare ile güçlendirdiler. Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'deki yeri garanti. Wesley Fofana ve Jonny Evans sakat olduğu için Çağlar'ın yanında Wilfred Ndidi görebiliriz. Daka da büyük potansiyel ancak TD Brendan Rodgers ilk resmi maçta "Jamie Vardy & Kelechi Iheanacho" ikilisini bozmayacaktır.
 
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Manchester City ise Jack Grealish transferi (117.5 milyon euro) ile gündemin zirvesine oturdu. Grealish muhtemelen kenarda ya da tribünde olacaktır ancak, TD Pep Guardiola onu kendi sistemine nasıl adapte edecek ve İngiliz oyuncu sezon içerisinde bize neler sunacak büyük bir merakla bekliyoruz. Sergio Agüero ve Eric Garcia'yı Barcelona'ya kaptırdılar fakat Lionel Messi'nin Katalan devinden ayrılmış olması, her ne kadar PSG sesleri yüksek tonda duyulsa da, Guardiola faktörüyle önümüzdeki günlerde bir sürpriz yaşarsak kimse şaşırmasın. İspanyol teknik adam, Community Shield maçlarında sürpriz isimler deneyebiliyor. İngiliz basını, Fernandinho ve İlkay Gündoğan'ın yanında Cole Palmer (19) görebileceğimizi belirtmiş. Ayrıca hücumda, Bernardo Silva ve Riyad Mahrez'le birlikte Samuel Edozie (18) oynayabilirmiş. 
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Manchester City kazandı. (1 Leicester City galibiyeti)
- Leicester City hazırlık döneminde oynadığı 4 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 1 mağlubiyet)
- Manchester City hazırlık döneminde oynadığı 3 maçın tamamını kazandı. (3 maç - 10 gol) 
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Community Shield karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu! %41'lik kesim Premier Lig'in son şampiyonuna, FA Cup'ın son şampiyonu karşısında güveniyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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