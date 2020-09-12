Leipzig hocası Nagelsmann'dan Sörloth için açıklama geldi!

RB Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'dan ayrılığı karmaşık bir hal alan Alexander Sörloth hakkında konuştu.

12 Eylül 2020 Cumartesi - 21:01 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 21:02
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Düzenlenen basın toplantısında Sörloth ile ilgili soruyu yanıtlayan Nagelsmann; "Bu bir sır değil, Sörloth için teklif yaptığımız doğru. İyi bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor ancak durum çok karmaşık bir hal aldı. Bekleyip neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
 
TRABZONSPOR'UN SÖRLOTH İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEYDİ
 
Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.
 
Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir.
 
Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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