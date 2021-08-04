Leipzig'in Sörloth cevabı hem Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u şok etti

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Sörloth için kulübü Leipzig kiralama değil satma kararı aldı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:35
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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'da karar çıktı. Alman ekibi, 25 yaşındaki golcüsünü kiralama değil satma kararı aldı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin bir süredir yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Sörloth için kulübü Leipzig'den beklenen yanıt geldi. Alman ekibi Trabzonsporlu yetkililere, "Önceliğimiz oyuncuyu kiralamak değil satmak" yanıtını verdi. Alexander Sörloth, 2 sezon önce Trabzonspor'da harika bir sezon geçirirken Süper Lig'de 34 maçta 24 gol attı ve 9 asist kaydetti 25 yaşındaki golcü sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sörloth, geçen sezon Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olurken sözleşme maddesine göre Trabzonspor, 10 milyon euro kasasına koydu.
 

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Etiketler: sörloth trabzonspor fenerbahçe
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