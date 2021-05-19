Leipzig izin verdi artık son söz Sörloth'ta

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 9:18
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın isteğini dile getirdiği Alexander Sörloth transferinin gerçekleşme imkanı belirdi. Norveçli golcü bordo-mavili forma ile Süper Lig’de gol kralı olduktan sonra Almanya
’nın Leipzig ekibinin yolunu tutmuştu. Karadeniz
ekibi onun yerini dolduramazken 25 yaşındaki santrfor da Almanya’daki ilk sezonunu hayal kırıklığı ile geçirdi.
Bu transferin imkansız olmadığı ortaya çıktı. RB Leipzig kulübünün oyuncuyu bir yıllığına geçici olarak bırakmaya sıcak baktığı, kendisinin de ikna edilmesi durumunda golcü oyuncunun yeniden bordo-mavili formayı giyebileceği tespit edildi. Alman ekibinin hem idari hem de teknik açıdan Alexander Sörloth için kapıyı açmaya hazır olduğu öğrenildi. Leipzig’de takım kadrosunun gelecek sezon sadeleştirilmesi düşünülüyor.
Takımın geniş kadrosundaki futbolcu sayısı azaltılarak ekonomik katkı sağlanmak istenirken, sayının aşağı çekilmesiyle kadrodaki tüm oyuncuların oynayabilir durumda olması bakımından da sportif bir fayda hedefleniyor. RB Leipzig’in yeni teknik direktörü Jesse Marsch’ın da Alexander Sörloth’un ayrılmasına soğuk bakmadığı belirtiliyor.
Bu durumda daha skorer
yeni bir forvetin transfer edilebileceği göz önünde bulunduruluyor. Bu gelişmeler ışığında Trabzonspor
’un isteği Alman ekibinde olumsuz yanıt bulmazken, gözler futbolcunun vereceği karara çevrildi. Norveçli golcünün bordo-mavililerde yeniden forma giymek istemesi durumunda transfer gerçekleşebilecek.
Kampanya başlatıldı
Trabzonspor taraftarı da bu sezon yokluğunu fazlasıyla hissettiği Alexander Sörloth’un geri dönmesini istiyor. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada “#ComeToTrabzonSörloth” etiketiyle gündem oldu. Sörloth’un sosyal medya hesaplarına da taraftarlar dönmesi yönünde yoğun mesajlar gönderdi. Norveçli oyuncu bir önceki sezon 24 golle ligin gol kralı olmuştu.