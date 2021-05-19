Leipzig izin verdi artık son söz Sörloth'ta

Kampanya başlatıldı

Trabzonspor taraftarı da bu sezon yokluğunu fazlasıyla hissettiği Alexander Sörloth’un geri dönmesini istiyor. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada “#ComeToTrabzonSörloth” etiketiyle gündem oldu. Sörloth’un sosyal medya hesaplarına da taraftarlar dönmesi yönünde yoğun mesajlar gönderdi. Norveçli oyuncu bir önceki sezon 24 golle ligin gol kralı olmuştu.