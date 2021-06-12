Leipzig kararını verdi Trabzonspor harekete geçti

Trabzonsporlu taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise "Leipzig'in kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bild'in haberine göre Leipzig, futbolcuyu kiralamayı planlıyor. Alman ekibinin kararını kısa süre içerisinde vermesini bekleyen bordo-mavili yönetimin, bütçe konusunda çalıştığı öğrenildi. Önce 25 yaşındaki oyuncuyla görüşecek olan Fırtına, olumlu karşılık alırsa kulübüyle temasa geçecek.

İKİ KAMP DA RİVA'DA

Bu arada Trabzon spor yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını İstanbul Riva'daki TFF Tesisleri'nde yapmayı kararlaştırmıştı.