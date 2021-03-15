Leipzig Saracchi'yi 1 yıl daha kiralamak istiyor

Alman ekibi Leipzig, Uruguaylı sol bek Saracchi'yi 1 yıl daha kiralama fikrine sıcak bakıyor.

15 Mart 2021 Pazartesi - 8:18
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Galatasaray’da sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi, dönüşüyle birlikte Cim-Bom’un sol kanadına dinamizm getirdi. Dört maç sahalardan uzak kalan Uruguaylı futbolcu Sivasspor maçıyla birlikte yeniden formasına kavuşurken, Kayserispor ile yapılan maçta da asistiyle konuşuldu. Radamel Falcao’ya attırdığı golle skor tabelasının değişmesini sağlayan Saracchi’nin geleceğinin ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
 
RB Leipzig’den kiralık olarak Cim-Bom’a katılan ve geçici transferinin süresi bu sezon sonunda sona erecek olan futbolcuyu Alman ekibinin kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Teknik direktör Nagelsmann’ın planları içerisinde yer almayan 22 yaşındaki oyuncu için Leipzig’in 4 milyon euroluk bir bonservis bedelini kabul etmeye hazır olduğu belirlendi. Alman kulübünün, 12 milyon euro ödeyerek River Plate’den kadrosuna kattığı Saracchi için satın alma opsiyonlu bir yıl daha kiralık seçeneğini de değerlendirebileceği ileri sürüldü.Alman ekibiyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya bonservis ödemek istemeyen Galatasaray’ın bir yıl daha kiralamak için Leipzig’in kapısını çalabileceği vurgulandı. (Skorer)

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Etiketler: saracchi leipzig galatasaray
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