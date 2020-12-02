Leipzig'te Julian Nagelsmann'dan İrfan Can Kahveci itirafı!

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir'i 4-3 mağlup eden maçın ardından konuştu.

02 Aralık 2020 Çarşamba - 23:57
İLGİLİ HABERLER
Alexander Sörloth'tan maç sonu Türkiye itirafı! Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı Başakşehir - Leipzig: 3 - 3 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı Dev maçın oynanacağı tarih belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Leipzig'te teknik direktör Julian Nagelsmann, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Julian Nagelsmann'ın açıklamaları;
 
3 puandan dolayı mutluyum, ilk yarı nedeniyle de mutluyum, 7-8 pozisyon bulduk, daha fazla atmalıydık. Atsak bu kadar karmaşık 2. yarı olmayacaktı. 2. yarıda Başakşehir büyük baskı kurdu, sorun yaşadık. 2. yarıda boşluklara koşmaya başladık, çok top kaybettik. Sonunda şanslı olan taraftık bence. Son 1-2 dakikada baskı kurmak istedik, gol atmak istedik ve başardık. Şimdi MANU ile final var, hazırlanacağız
 
SORLOTH İÇİN MUTLUYUM
 
Sörloth'un golü onun için çok önemli, bizim için de böyle. O golle 3 puanı aldık. Karmaşık 30 dakika oynadı, çok top alamadı ama sonuna gol attı, ben mutluyum, o da mutludur diye düşünüyorum
 
MÜTHİŞ BİR SOL AYAĞI VAR
 
İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi. Frikik zaten harikaydı, 2. gol de öyle. Müthiş bir sol ayağı var

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da şok eden gelişme! Muslera... Galatasaray'da şok eden gelişme! Muslera...
İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! 30 milyon euroya...İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! 30 milyon euroya... Abdullah Avcı'dan hem Terim'e hem de Sergen'e tarihi çalımAbdullah Avcı'dan hem Terim'e hem de Sergen'e tarihi çalım İşte Maradona'nın gerçek ölüm sebebi! Otopsi raporunda hiçbiri yazmıyorİşte Maradona'nın gerçek ölüm sebebi! Otopsi raporunda hiçbiri yazmıyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.