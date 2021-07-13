Lemina'dan bir transfer daha!

Adı Galatasaray'la da anılan Mario Lemina, Fransız ekibi Nice'le anlaşmak üzere.

13 Temmuz 2021 Salı - 8:38
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Bir dönem kiralık olarak Galatasaray forması da giyen Mario Lemina, Fransa'ya transfer oluyor.
 
İngiliz basınından Football365.com'un haberine göre, Southampton'ın orta saha oyuncusu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in radarına girdi. Haberde Fransız ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro değerinde bir bonservis bedeli teklifinde bulunduğu iddia edildi.
 
Galatasaray'ın da gündemine gelmişti
 
2020 yılından beri Southampton'ın kadrosunda yer alan Lemina, geçtiğimiz sezonu bir başka Premier Lig ekibi Fulham'da kiralık olarak geçirdi. 2019-2020 sezonunu da Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu futbolcu transfer döneminin ilk günlerinde sarı kırmızılı kulüple de anılmıştı.

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Etiketler: lemina nice
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