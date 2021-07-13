Lemina'dan bir transfer daha!

Bir dönem kiralık olarak Galatasaray forması da giyen Mario Lemina, Fransa 'ya transfer oluyor.

İngiliz basınından Football365.com'un haberine göre, Southampton'ın orta saha oyuncusu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in radarına girdi. Haberde Fransız ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro değerinde bir bonservis bedeli teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın da gündemine gelmişti