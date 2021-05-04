Lemina'dan Boupendza'ya çağrı! 'Galatasaray'a git'

"PARLAYACAĞIN KULÜP"



Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Lemina vatandaşına, Türkiye'de kalırsa mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymesini tavsiye etti ve "G.Saray'a gitmelisin. Senin parlayacağın bir kulüp" dedi. (Fotomac)