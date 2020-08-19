Lemina'dan şok hareket! Galatasaray'ı sildi...

Geride kalan sezonda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve yeni sezon içinde ismi anılan Mario Lemina Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı. Lemina'nın ismi Beşiktaş ile geçiyor.

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:39
İLGİLİ HABERLER
Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a Mensah göndermesi... Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'a Mensah göndermesi... FIFA'dan Galatasaray'a 5 milyon TL Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina'dan flaş paylaşım! Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina'dan flaş paylaşım!

Mario Lemina, Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etmeyi bıraktı ve profilinde yer alan Galatasaray ibaresi kaldırdı. 26 yaşındaki Gabonlu oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Lemina'nın bu hareketinin ardından acaba Beşiktaş'a gidecek mi sorularını akıllara getirdi.
 
TRANSFERDE SON DURUM
 
Southampton'ın bonservisli oyuncusu olan Mario Lemina için Galatasaray ve Beşiktaş kulübüne resmi teklif yaptı. Ancak İngiliz kulübü oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. Lemina ile Alman kulübü Werder Bremen de yakından ilgileniyor.
 
Geçtiğimiz sezon sık sık sakatlık sorunu yaşayan 26 yaşındaki oyuncu 28 maçta forma giyip iki gol atma başarısı göstermişti. Southampton'ın 2017 yılında 17.2 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı orta sahanın günce piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kendall Jenner'ın aşk listesi NBA All Star gibi oldu! Bu kez... Kendall Jenner'ın aşk listesi NBA All Star gibi oldu! Bu kez...
<div> Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor...</div> <div>  </div>
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı stoper! Menajeri İstanbul'a geliyor...
 
 Fenerbahçe'den bir bomba daha! Alacağı ücret...Fenerbahçe'den bir bomba daha! Alacağı ücret... İtalyan basını Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdu!İtalyan basını Beşiktaş'ın yeni forvetini duyurdu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.