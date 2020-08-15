Lemina ve Seri tekrar gündemde!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık forma giyen Seri ve Lemina'yı tekrar gündemine aldı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:52
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Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, Ryan Donk ile yeni sözleşme konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın yeniden kadroda görmek istediği Seri ve Lemina için de girişimler başladı.
 
TRT Spor'un haberine göre, Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraflarları mutlu eden oyunculardan biri olan Mario Lemina ve Jean Michael Seri bir kez daha gündemde.
 
Yönetim, orta sahada görev yapan iki futbolcunun yeniden kiralanması için çalışmalara başladı.
 
 

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