Lemos'un paylaşımı dikkat çekti! Luis Gustavo...

Haber Global'de yorumculuk yapan Demirkol, Luiz Gustavo ve sarı lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandığını iddia etmişti. İddiaya göre Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdı.

Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, 'Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun' diye tepki gösterdiği iddia edilmişti.

Tüm bu iddiaların ardından Uruguaylı stoper Lemos, Luiz Gustavo ile çektiği fotoğrafı Instagran adresinden paylaştı.