Lens'ten Beşiktaş yönetimine teklif

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Lens siyah beyazlı yönetime yeni bir teklifte bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe - 12:30
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Beşiktaş'ta disiplinsiz davranışları sebebiyle sezonun ilk haftalarında kadro dışı bırakılan Hollandalı kanat oyuncusu Lens, Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmak için yeni bir teklifte bulundu. Beşiktaş Yönetimi gelen bu talebi değerlendiriyor.
 
Kulüpten yıllık 1.9 milyon Euro garanti ücret kazanan ve 1 sezon daha kontratı bulunan deneyimli ismin, yönetime, bu dönemin tüm parasını alıp ayrılmayı önerdiği kaydedildi.
 
Ülkesinden kulüplerle menajeri aracılığıyla pazarlıklarını sürdüren Lens'in, bu önerisini değerlendiren Beşiktaşlı idareciler, son kararı yeni haftada verecek.
 

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Etiketler: lens beşiktaş
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