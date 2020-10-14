Lens ve Boyd'a teklifler var ama...

14 Ekim 2020 Çarşamba - 11:15
Teknik ekip ve yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan; Isimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens, takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor.
Yüksek yıllık ücretleri sebebiyle ayrılığa olumlu bakmayan 3 futbolcu, Nevzat Demir
Tesisleri'nde birlikte antrenmanlarını sürdürüyor.
3 futbolcudan sadece Lens'e tekliflerin geldiği ancak Hollandalı kanat oyuncusunun, Beşiktaş
'tan kazandığı 2.2 milyon Euro seviyesinde bir öneri almadığı için takımda kalmayı planladığı ifade edildi.
BOYD'A DA TEKLİFLER VAR
Beşiktaş'ta yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle lisansı çıkarılmayan isimler arasında yer alan Tyler Boyd'a, ülkesi ABD
Ligi'nden teklif yağıyor...
Beşiktaş'ın Ocak ayına kadar kullanamayacağı tecrübeli kanat oyuncusuna, ABD Ligi'nden birçok takımın menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi'nin de Boyd'u elinden çıkarmaya olumlu baktığı ve önerileri değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.
(Aksam)