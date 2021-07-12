Leonardo Bonucci hem Avrupa Şampiyonası hem de İtalya tarihine geçti

EURO 2020 finalinde İngiltere karşısında İtalya 'ya beraberliği getiren Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci büyük sevinç yaşarken hem turnuva hem de İtalya tarihindeki yerini aldı.