Leonardo Bonucci hem Avrupa Şampiyonası hem de İtalya tarihine geçti

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, İngiltere kaydettiği golle hem Avrupa Şampiyonası hem de İtalya tarihine geçti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 1:58
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EURO 2020 finalinde İngiltere karşısında İtalya'ya beraberliği getiren Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı.
 
Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci büyük sevinç yaşarken hem turnuva hem de İtalya tarihindeki yerini aldı.
 
Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken, Marco Materazzi'den sonra İtalya Milli Takımı'nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu oldu.

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