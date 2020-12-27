Levent Şahin'den Falcao itirafı! 'İnanılmaz...'

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2020 Pazar - 9:17
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Çekinerek geldiği Trabzon deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da Levent Şahin önemli açıklamalarda bulundu...
 
"Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey"
 
"Feghouli zorlanma olduğunu söyledi, o yüzden oyundan çıktı. Doktorlarımız net bir bilgi verecektir."
 
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu belirterek, "Bütün takımlar için burası zor bir deplasmandır. Biz de gelmeden bunun böyle olduğunu biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda bizim adımıza rahat bir maç geçti." dedi. 
 
Oyuncuların taktik anlayışlarını en iyi şekilde sahaya yansıttığını dile getiren Şahin, "Birinci devrenin sonlarına doğru ve ikinci yarının ilk 10 dakikasında gol geldi. Genele baktığımızda, bugün için dersimizi iyi çalışmıştık. Taktik anlayışı sahaya iyi yansıttık. Bence oyunu domine eden takım Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.
 
Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Falcao'nun form durumlarına ilişkin soruya Şahin, şu yanıtı verdi: 
 
"Hangi oyuncuya ihtiyaç duyduysak, hangi oyuncuyu oynatmaya karar verdiysek, sahada elinden gelen herşeyi yaptı. Bugün öne çıkan Oğulcan'dı. Bundan sonra da hangi arkadaşımıza görev verilirse aynı şekilde sahada yer alacaktır diye düşünüyorum. Arda Turan, üstüne katarak gidiyor. Tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi. Arda'nın olması saha içinde ve saha dışında Florya'da çok büyük enerji. Saha içerisinde de bu görünüyor. Falcao, uzun bir aradan sonra ilk kez kadroda yer aldı. Zamanla kendi formunu bulmak için inanılmaz çalışıyor. Belli bir sürece ihtiyacı var. Onu da tamamladığında diğer arkadaşlar gibi güçlü bir Falcao göreceğiz diye düşünüyorum."

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Etiketler: levent şahin galatasaray trabzonspor
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