Levent Şahin'den Falcao itirafı! 'İnanılmaz...'

Çekinerek geldiği Trabzon deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray 'da Levent Şahin önemli açıklamalarda bulundu...

"Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey"

"Feghouli zorlanma olduğunu söyledi, o yüzden oyundan çıktı. Doktorlarımız net bir bilgi verecektir."

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu belirterek, "Bütün takımlar için burası zor bir deplasmandır. Biz de gelmeden bunun böyle olduğunu biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda bizim adımıza rahat bir maç geçti." dedi.

Oyuncuların taktik anlayışlarını en iyi şekilde sahaya yansıttığını dile getiren Şahin, "Birinci devrenin sonlarına doğru ve ikinci yarının ilk 10 dakikasında gol geldi. Genele baktığımızda, bugün için dersimizi iyi çalışmıştık. Taktik anlayışı sahaya iyi yansıttık. Bence oyunu domine eden takım Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Falcao'nun form durumlarına ilişkin soruya Şahin, şu yanıtı verdi: