Levent Şahin'den maçı sonrası flaş sözler! 'Galatasaray'a yakışmadı'

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Hatayspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 22:20
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Süper Lig'de Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Levent Şahin'in açıklamaları;
 
Bu maçın izahı olmadığını düşünüyoruz. Milli maçlar sonrasında bu tip sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün bizi üzen, sonuçtan çok sahada gösteremediğimiz tepki. Kendimize, şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir durumdu."
 
ÖZÜR DİLİYORUM
 
Oynanan oyundan dolayı, kendi adıma camiadan özür diliyorum.
 
MÜCADELE BİZİ ÜZDÜ
 
Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda ne yapabiliriz, nasıl çıkabiliriz, bunları düşüneceğiz. Sonuçtan çok, oynanan oyun ve verilen mücadele bizi üzdü. Hepimiz buna dahiliz. Sadece oyuncu grubu olarak değerlendirilmesin.

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