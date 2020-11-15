Lewis Hamilton İstanbul'da tarih yazdı!

Formula 1'de İstanbul Park'ta düzenlenen Türkiye Grand Prix'sini müthiş geri dönüşe imza atan Lewis Hamilton kazandı. İngiliz pilot bu sonuçla 7. kez Dünya Şampiyonluğunu ilan ederek F1 efsanesi Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

15 Kasım 2020 Pazar - 13:25 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 15:58
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Tarihe geçen ve yağışın damga vurduğu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand-Prix'de damalı bayrağı ilk gören Lewis Hamilton oldu.
 
 
Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.
 
 
Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.
 
 
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti
 
 
Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.

HAMİLTON'UN ZAFER SONRASI AÇIKLAMALARI
 
Lewis Hamilton gözyaşları içinde, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." dedi.
 
Lewis Hamilton ayrıca, "Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız" ifadelerini kullandı
 
Türkiye GP'de ilk 10
 
Lewis Hamilton, Mercedes
Sergio Perez, Racing Point
Sebastian Vettel, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Carlos Sainz, McLaren
Max Verstappen, Red Bull
Alexander Albon, Red Bull
Lando Norris, McLaren
Lance Stroll, Racing Point
Daniel Ricciardo, Renault
 

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Etiketler: Formula 1 Formula 1 türkiye
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