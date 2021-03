Konyaspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Kadıköy'de Galatasaray 'a kaybettikten sonra Göztepe'ye de yenilen, hatta Antalyaspor 'a da puan kaptıran Fenerbahçe, Beşiktaş 'ın 5 maçlık periyodu firesiz geçmesi sonrası siyah-beyazlıların 5 puan gerisine düştü. Galatasaray da her şey iyi giderken 2 haftada 5 puan kaybedince zirve yarışı iyice kızışmış oldu. Sarı lacivertli ekip Konya deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Diego Perotti, Sadık Çiftpınar diye başlayan sakat listesine Mesut Özil ve Sinan Gümüş de eklendi. Caner Erkin ise yönetim kararıyla bir kez daha deplasman kafilesinin dışında bırakıldı. Taraftarın en çok merak ettiği konulardan biri Luiz Gustavo'nun son durumu... Brezilyalı maestro son 5 maçta forma giyemedi ve takım bu 5 maçta 8 puan kaybetti. Son 2 gün tüm antrenmanda takımla birlikte çalıştı, son anda bir aksilik olmazsa ilk 11'de oynaması bekleniyor. Diğer konu da İrfan Can Kahveci... Milli futbolcu Antalyaspor maçının son bölümünde oyuna dahil olmuştu. Trabzon deplasmanında Mert Hakan Yandaş'ın ekstra oyunu bir kenara bırakılırsa, İrfan Can da Luiz Gustavo ilk 11'de başlayacaktır. Forvet bölgesinde kalan 3 formanın da Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'a dağıtılması şaşırtıcı olmaz.