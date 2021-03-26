Erol Bulut'un Samandıra'dan ayrılırken son sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün büyük bir sürpriz yaşandı... Saatler 18.29’u gösterirken sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığı duyuruldu. “Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır” denilen açıklamada, Bulut’un yerine sportif direktör Emre Belözoğlu’nun getirildiği belirtilerek, “Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır” bilgisi verildi.

Hedeflerin gerisinde kalındı

Futbol gündemine bomba gibi düşen bu kararın perde arkasın perde arkasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile teknik direktör Erol Bulut’un karşılıklı rahatsızlıklarının yattığı belirtildi. Sarı lacivertli yönetim, bu sezon yapılan 22 transfere karşın takımın gerek sahada gerekse skor tabelasında hedeflerin çok gerisinde kalması nedeniyle Bulut’tan memnun değildi. Hemen her mevkide aynı kalitede en az 2 futbolcu bulunmasına karşın Bulut’un bu kadroyu verimli şekilde kullanmadığı görüşü, kamuoyu önünde dile getirilmese de yönetim kurulu toplantılarında dile getiriliyordu.

Tek sebep sportif başarısızlık

Ligin 32. haftasına bir maçı eksik lider Beşiktaş ’ın 4 puan gerisinde giren takımın bu şekilde devam etmesi halinde şampiyonluğa ulaşmasının mümkün olmayacağı konusunda hemfikir olan yöneticiler, 4 gündür Erol Bulut’un görevine son verip vermemeyi konuşuyordu. Son 2 gündür yapılan toplantılara Bulut da davet edildi ve yapılan görüşmeler sonucunda ‘yolları ayıralım’ kararı çıktı. Sarı lacivertli yöneticiler, kararın tamamen ‘sportif başarısızlık’ nedeniyle alındığı ve yolların medeni biçimde ayrıldığını özellikle vurguladı.

Belözoğlu'nun yardımcıları Aurelio ve Volkan Demirel

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel yapacak. Belözoğlu’nun ‘teknik sorumlu’ unvanıyla çalışacak olmasının sebebi, Süper Lig’de takım çalıştırmak için şart olan ‘Pro Lisans Teknik Direktör Diploması’ sahibi olmaması. Belözoğlu maçlarda yedek kulübesinde oturabilecek ancak basın toplantılarına çıkamayacak. Bilindiği üzere Aytemiz Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın da ‘Pro Lisans Diploması’ bulunmuyor. Emre Belözoğlu ‘Fenerbahçe Teknik Sorumlusu’ unvanıyla ilk antrenmanına bugün çıkacak.

'Hakkınızı helal edin' diyerek vedalaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine, kulüple anlaşarak noktayı koyan Erol Bulut, dün saat 16.00’da yapılan antrenmana çıkmadı. İdmandan önce Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gidip futbolcularla toplantı yapan Bulut, kısa bir veda konuşmasının ardından hepsiyle tek tek kucaklaşıp vedalaştı. Bulut’un “Hakkınızı helal edin” diyerek vedalaştığı toplantıda sportif direktör Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu belirtildi. Bulut-Belözoğlu ikilisinin bir süre baş başa sohbet edip çay içtiği, ikilinin arasında herhangi bir gerginlik olmadığı bildirildi.

Erol Bulut da memnun değildi