Lider Başakşehir deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

Süper Lig'in zirvesinin merakla beklediği maçta lider Başakşehir , deplasmanda Fraport TAV Antalya spor'a konuk oldu. Müsabakayı Başakşehir 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Başakşehir'in gollerini 71. dakikada Demba Ba ve 90+7. dakikada Elia kaydetti.

Bu sonuçla Başakşehir zirvede 63 puanla yer aldı. Antalyaspor ise 37 puanla 10. sırada kaldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Podolski, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Sinan, Jahovic, Veysel, Bünyamin

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi. Topu takip eden Sinan Gümüş'ün ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, araya giren Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesiyle kornere çıktı.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda top üstten auta gitti.

42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan şutundan meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45 4. dakikada gelişen pozisyonda topu ceza sahası içinde önünde bulan Jahovic'in sert şutundan top, yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakaya kırmızı-beyazlı ekip, Boffin, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Ufuk Akyol, Kudryashov, Fredy, Bünyamin Balcı, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic 11'i ile başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna, 29. haftadaki Gaziantep FK ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Cezalı duruma düşen Hakan Özmert ile Gaziantep maçında ilk 11'de görev verdiği ve bu maçta yedeğe çektiği Doğukan Sinik ve Mukairu'nun yerlerine, Ufuk Akyol ve sakatlıkları geçen Sinan Gümüş ve Podolski'ye yer verdi.

Medipol Başakşehir'de 5 değişiklik

Genç teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor karşısına takımını, Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Cerivelli, Berkay Özcan, Demba Ba 11'i ile çıkardı.

Cezalı olan Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ile Edin Visca'ya kadroda yer veremeyen Buruk, Galatasaray maçında yedeğe çektiği Demba Ba, cezası biten Skrtel ile Berkay Özcan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen'e Antalya maçında ilk 11'de görev verdi, geçen hafta ilk 11'de yer alan Ponck ile Robinho'yu yedek kulübesinde oturttu.

Yüksek nemin etkili olduğu müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Öte yandan, statta 11 maçtır maç kaybetmeyen Antalyasporlu futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı "Tarih yazan kadro" yazılı afişin tribüne asıldığı görüldü.