Lig tarihinde bir ilk! 21 takımlı sezon...

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada bu sezon küme düşmenin olmaması ve gelecek sezon 21 takımlı bir lig oynanması yönünde yeniden talepte bulunulacağını açıkladı. Bu öneri hayata geçerse, profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek.

Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta ve 1989-90 sezonunda 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı.

En son 1987-88 sezonunda 20 takım ve 38 hafta üzerinden oynanmıştı

Süper Lig en son 1987-88 sezonunda 20 takım ve 38 hafta üzerinde oynanmıştı. Benzeri sezon 1959-60, 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında yaşanmıştı ancak geride kalan dönemde 21 takımın aynı anda Süper Lig'de eski adıyla Türkiye 1.Ligi'nde yer aldığı bir sezon olmadı.

1962-63 sezonunda ilginç bir lig statüsü vardı

1962-63 sezonunda 22 takımlı bir lig oynandı ancak tek bir grup halinde değil iki farklı klasman grubu olarak sezon başladı. 11'er takımın yer aldığı iki farklı grup sonunda 5'er takım üst lige çıktı ve 10 takımlı ayrı bir lig daha oynandı. (Fanatik)