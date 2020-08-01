Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:28
Beşiktaş 'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Burak Yılmaz
'ı Fransız ekibi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmzalar sonrasında Burak, Lille formasını giyerek ilk antrenmanına çıktı.
SOSYAL MEDYADAN SIRAYLA DUYURDULAR
Lille, Burak Yılmaz transferini sosyal medyadan paylaştığı video
larla parça parça duyurdu. Fransız İlk önce "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" ifadeleriyle Burak Yılmaz'ın geçen sezon Sivassspor'a 87. dakikada attığı bir frikik golünü paylaştı.