Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı

Beşiktaş'taki sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Burak Yılmaz, Lille ile anlaşmak için Fransa'ya gitmişti. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Burak Yılmaz'ı sosyal medyadan paylaştığı bir video ile resmen duyurdu.

01 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:28
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Beşiktaş 'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi resmen duyurdu. Yapılan açıklamada Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmzalar sonrasında Burak, Lille formasını giyerek ilk antrenmanına çıktı.
 
SOSYAL MEDYADAN SIRAYLA DUYURDULAR
 
Lille, Burak Yılmaz transferini sosyal medyadan paylaştığı videolarla parça parça duyurdu. Fransız İlk önce "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" ifadeleriyle Burak Yılmaz'ın geçen sezon Sivassspor'a 87. dakikada attığı bir frikik golünü paylaştı.
 
 

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