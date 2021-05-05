Lille'de Burak Yılmaz'a büyük onur! Bu sezon ikinci kez...

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 22:55
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.
35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı. Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.
Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.
GOL YÜKÜ 'BİZİM ÇOCUKLAR'IN ÜZERİNDE
Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille'de Türk oyuncuların gol ve gole katkı istatistikleri dikkat çekti. İyi bir savunma takımı olan ve geçiş hücumlarında başarı elde eden Lille bu sezon 35 haftada 59 gol attı.