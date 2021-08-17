Lille dediler Valencia çıktı! Uğurcan Çakır için geldiler

Adı sık sık Avrupa devleriyle anılan Uğurcan Çakır için bu sefer de Valencia devreye girdi.

17 Ağustos 2021 Salı - 8:30
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Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Lille'in transferi için görüşmelere başladığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia devreye girdi.

Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bordo-mavili yönetim, 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor, yeni tekliflere açık. (Sabah)
 

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Etiketler: valencia uğurcan çakır
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