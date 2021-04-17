Lille'e Montpellier şoku! Burak Yılmaz...

Fransa Ligue 1'in lideri Lille, sahasında Montpellier'i konuk etti.

17 Nisan 2021 Cumartesi - 9:15
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Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamladı.
 
Mücadelenin 21. dakikasında Montpellier Delort'un golüyle öne geçerken ilk yarı 1-0 konuk ekip üstünlüğü ile sona erdi.
 
İkinci yarıda Lille liderliğini sürdürmek ve galibiyete ulaşmak için tüm kozlarını oynamaya başladı. 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın da oyuna girmesiyle Lille'in sahadaki gol silahları arttı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Zeki Çelik'in asisti ile Luiz Araujo'nun golü maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 1 puanla ayrıldı.
 
Mücadelede Türk oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 77'de oyuna dahil oldu.
 
Bu sonucun ardından temsilcilerimizin takımı Lille, 70 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Montpellier ise puanını 47'ye yükseltti.
 

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Etiketler: Lille fransa burak yılmaz
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