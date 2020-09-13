Lille'in Mustafa Kapı paylaşımında Burak Yılmaz ve Galatasaray detayı!

Genç futbolcu Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Lille, oyuncunun kulübe gelişini ve açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan görüntülerde Burak Yılmaz 'ın Galatasaray maçını izlemesi dikkat çekti.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, kadrosuna bir Türk oyuncu daha kattı. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı'yı da renklerine bağladığını duyurdu.