Lille'in Mustafa Kapı paylaşımında Burak Yılmaz ve Galatasaray detayı!

Genç futbolcu Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Lille, oyuncunun kulübe gelişini ve açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan görüntülerde Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçını izlemesi dikkat çekti.

13 Eylül 2020 Pazar - 16:24 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 16:26
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Genç futbolcu Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Lille, oyuncunun kulübe gelişini ve açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan görüntülerde Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçını izlemesi dikkat çekti.
 
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, kadrosuna bir Türk oyuncu daha kattı. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fransız ekibi, Galatasaray altyapısında yetişen Mustafa Kapı'yı da renklerine bağladığını duyurdu.
 
Lille, genç futbolcunun transferi sonrası oyuncunun açıklamalarını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile paylaştı. Bu görüntülerde Burak Yılmaz'ın, Kapı'yı karşıladığı anlara yer verilirken, tecrübeli golcünün tabletinden Galatasaray-Gaziantep FK maçını izlediği görüldü.
 

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Etiketler: Lille Fransa Galatasaray Burak Yılmaz
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