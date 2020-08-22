Lille - Rennes (CANLI)

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 22:28
| Son Güncelleme : 22 08 2020 - 22:55
Fransa Ligue 1'de sezonun ilk haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz
, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, evinde Rennes'i konuk ediyor.
Lille 1-0 Rennes (İlk yarı sona erdi)
Dk 36 Sacha Boey Kırmızı kart (Rennes)
Dk 40 Bamba (1-0)
Dk 43 Reinaldo Mandava Kırmızı Kart (Lille)
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Reinaldo, Xeka, Andre, Sanches, Bamba, Ikone, David
Rennes: Mendy, Boey, Da Silva, Aguerd, Maouassa, Raphinha, Bourigeaud, N'Zonzi, Terrier, Martin, Niang
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı Lille'de maça yedek başlıyor. Zeki Çelik ise ilk 11'de.